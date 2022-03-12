Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 29. hafta karşılaşmalarında 34 verimlilik puanına ulaşan Lo, haftanın MVP'si oldu.

Kariyerinde ilk kez bu unvanı kazanan Lo, takımının sahasında 90-75 galip geldiği Olympiakos maçında 27 sayı, 5 ribaunt, 7 asistle oynadı.