Ligin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, hükümetin uyguladığı yaptırımlar üzerine Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea Kulübü yönetimindeki yetkileri elinden alındı.

Kulüp ile hükümet arasındaki lisans anlaşması geçerli olacak ve takım antrenman ve maçlarını yapmaya devam edecek.

Following the sanctions by the UK Government, the Premier League Board has disqualified Roman Abramovich as a Director of Chelsea Football Club



The Board’s decision does not impact on the club’s ability to train and play its fixtures.



