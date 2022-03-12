Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Abramovich'in Chelsea'deki yetkileri elinden alındı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
İngiltere Premier Lig yönetimi, Rus iş insanı Roman Abramovich'in Chelsea Kulübündeki yetkilerini elinden aldı.
Ligin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, hükümetin uyguladığı yaptırımlar üzerine Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea Kulübü yönetimindeki yetkileri elinden alındı.
Kulüp ile hükümet arasındaki lisans anlaşması geçerli olacak ve takım antrenman ve maçlarını yapmaya devam edecek.
Following the sanctions by the UK Government, the Premier League Board has disqualified Roman Abramovich as a Director of Chelsea Football Club— Premier League Communications (@PLComms) March 12, 2022
The Board’s decision does not impact on the club’s ability to train and play its fixtures.
Full statement:️ https://t.co/O65T4qk50O pic.twitter.com/0jtMnZLKCg
Etiketler: Premier Lig Chelsea
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