Ligin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, hükümetin uyguladığı yaptırımlar üzerine Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea Kulübü yönetimindeki yetkileri elinden alındı.

Kulüp ile hükümet arasındaki lisans anlaşması geçerli olacak ve takım antrenman ve maçlarını yapmaya devam edecek.