Altay, Yeni Malatyaspor'u Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ağırladı. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetti.

Küme düşme hattında bulunan iki takımın karşılaşmasından Altay kazançlı çıktı ve üç puanı hanesine yazdırdı.

Altay'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada Marco Paixao penaltıdan kaydetti. Aldığı galibiyetle puanını 29'a çıkaran Altay, maç fazlasıyla Göztepe'yi geride bırakarak 17. sıraya yükseldi.

İç sahada 27. haftada Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup eden Altay, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'le golsüz berabere kaldıktan sonra Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda art arda 2. galibiyetine ulaştı.

Dış sahada galibiyet hasretini 11 maça çıkaran Öznur Yeni Malatyaspor, 20 puanla son sırada yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

Paixao'nun 2. golü

Ligde bu sezon 3. kez ilk 11'de forma şansı bulan Marco Paixao, penaltıdan bulduğu golle Göztepe karşılaşmasının ardından ikinci golüne imza attı.

İlk penaltı vuruşunda kaleci Ertaç Özbir'i geçemeyen Portekizli golcü, VAR'dan gelen uyarı üzerine atışın tekrarlanmasıyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde ilk maçında geçen hafta galip gelen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 20 puanla son sırada kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmanın 16. dakikasında Kenan Özer'in pasıyla ceza sahasına giren Mustafa Eskihallaç, Murat Akça'yı geçerek kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

[Fotoğraf: İHA]

21. dakikada Kappel'in yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Pinares'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

PENALTI - 38. dakikada sağ kanattan Cebrail Karayel'in yaptığı ortada Kappel'in şutunda top üstten auta çıktı. Bu pozisyonda VAR'dan gelen uyarı üzerine Karim Hafes'in Cebrail Karayel'e yaptığı müdahaleyi tekrar izleyen hakem Erkan Özdamar penaltı kararı verdi.

GOL - Atışı 42. dakikada kullanan Paixao'nun şutunda kaleci Ertaç'ın kurtardığı topu savunma oyuncuları kornere uzaklaştırdı. Ancak VAR'dan gelen uyarıyla penaltı atışını tekrar izleyen Erkan Özdamar, Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu oyuncuların penaltı vuruşundan önce ceza sahasına girdiğini tespit etti ve tekrarlatma kararı verdi. Paixao'nun 44. dakikada bir kez daha kullandığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0.

İlk 45 dakikalık bölüm Altay'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmanın 57. dakikasında Rodriguez'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içindeki Paixao'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

63. dakikada Mustafa Eskihallaç'ın pasıyla topla buluşan Tetteh'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonun ofsayt olduğunun tespit edilmesi üzerine gol geçerlilik kazanmadı.

74. dakikada Murat Akça'nın Dicko'yu düşürmesiyle ceza sahası önünden kazanılan serbest vuruşu kullanan Karim Hafes'in şutunda, top savunma oyuncularına çarpıp kornere gitti.

75. dakikada kaleci Ertaç Özbir'in uzaklaştırmak istediği topu yakalayan Rodriguez'in kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak, yandan dışarı çıktı.

Karşılaşma Altay'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Bilal Gölen

Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Kazımcan Karataş, Kappel (Dk. 80 Bamba), Poko, Thaciano, Rodriguez (Dk. 90+2 Ceyhun Gülselam), Pinares (Dk. 76 Ahmed Rayan), Paixao (Dk. 76 Zeki Yıldırım)

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zeffane, Campi (Dk. 54 Tetteh), Hadadi, Karim Hafes, Mustafa Eskihellaç, Azubuike, Nshimirimana (Dk. 45 Donsah), Chouiar, Kenan Özer (Dk. 54 Barış Başdaş / Dk. 89 Mert Miraç Altıntaş), Dicko

Gol: Dk. 44 Paixao (Penaltıdan) (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 5 Nshimirimana, Dk. 18 Azubuike, Dk. 41 Karim Hafes, Dk. 61 Barış Başdaş (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 51 Pinares, Dk. 55 Murat Akça, Dk. 88 Ahmed Rayan, Dk. 90+3 Ceyhun Gülselam (Altay)