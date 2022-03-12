Kadın Basketbol Takımı'nın ilk kaptanı Sevim Sayın Bilgin vefat etti
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın ilk kaptanı olarak tarihe geçen Sevim Sayın Bilgin, 83 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Sevim Sayın Bilgin'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. TBF olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.
1939 doğumlu olan Sevim Sayın Bilgin Almanya ve Avusturya ile oynanan ikili temas müsabakalarında A Kadın Milli Takımı'nın ilk kaptanlığını yaptı.
Gazi Eğitim ve ODTÜ kadrolarında da yer alan Bilgin ayrıca 1961 yılında Sofya'da düzenlenen Üniversite Oyunları'nda milli takımın formasını giydi.
A Kadın Milli Takımımızın ilk kaptanı Sevim Sayın Bilgin’in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— TBF (@TBF) March 12, 2022
Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah’tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.https://t.co/zF5dJDM0dC pic.twitter.com/UdcmjTP5Bt
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