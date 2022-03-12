İlkadım Okçuluk Salonu'nda düzenlenen turnuvaya Adıyaman, Ankara, Antalya, Bolu, Burdur, Bursa, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sivas ve Trabzon'dan toplam 553 sporcu katılıyor.

[Fotoğraf: İHA]

Turnuvanın ilk gününde eleme müsabakaları yapıldı. Sporcular, yarın epe ve flöre kategorilerinde madalya mücadelesi verecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, turnuvaya 322 erkek, 231 kadın sporcunun katıldığını söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

Kasapoğlu, Türkiye'deki birçok turnuvaya Samsun'daki spor tesislerinin ev sahipliği yaptığını belirtti.

"Eskrim sporunun geleceği adına önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapıyoruz. Geleceğin yıldızları, şampiyonları bu turnuvadan çıkacak. Samsun olarak eskrim sporunda oldukça iyiyiz. Bir sporcumuz dünya ikincisi. Bu sporcumuz olimpiyatlara katılmak için mücadele ediyor. Yine 3 önemli eskrim sporcumuz daha var."

Turnuva, yarın sona erecek.