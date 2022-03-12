Kasımpaşa nefes aldı
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 yendi.
Kasımpaşa, Çaykur Rizespor’u Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ağırladı. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetti.
Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmayı kazanan Kasımpaşa küme düşme hattından uzaklaştı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri, 27. dakikada Awer Mabil, 71. dakikada Umut Bozok ile 74. dakikada Mamadou Fall kaydetti. Rizespor'un tek golünü ise 65. dakikada Selim Ay attı.
Öte yandan 86. dakikada Fabricio Baiano rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kart görerek Rizespor'u 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 35'e yükselterek rahat bir nefes aldı.
Galibiyet hasretini 7 maça çıkartan ve kötü gidişatını sürdüren Çaykur Rizespor ise 23 puanda kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
20. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Bolasie, sol kanatta son çizgiye yakın noktadan ortaladı. Seken topa penaltı noktası yakınında Boldrin'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
GOL - 27. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Mortadha'nın pasında topla buluşan Mabil'in ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0.
34. dakikada lacivert-beyazlı takım ikinci gole yaklaştı. Eysseric'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Mortadha'nın ceza sahası içi sol çaprazdan çıkardığı şutta top kaleci Gökhan Akkan'dan döndü.
37. dakikada Eyyseric'in pasıyla topla buluşan Muleka, kaleci Gökhan'ı geçtikten sonra sol çaprazdan şutunu çıkardı. Son anda araya giren Holmen, kaleye giden topa altıpas içinde müdahale ederek gole izin vermedi.
Kasımpaşa, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
57. dakikada Boyd'un sağdan ortasına Cisse'nin ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.
62. dakikada Umut Bozok'un ara pasında topla buluşan Muleka'nın altıpasın sağından şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan kontrol etti.
GOL - 65. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği sağladı. Boldrin'in sağdan kullandığı kornerde Doğucan Haspolat'tan seken topu Selim Ay, Holmen'in önüne indirdi. Holmen'in vuramadığı meşin yuvarlak Cisse'de kaldı. Bu oyuncudan seken top Selim Ay'ın önüne düştü. Selim Ay'ın ceza sahası içi sol çaprazda uzak köşeye yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1.
GOL - 71. dakikada Kasımpaşa tekrar öne geçti. Rakip yarı sahada topla buluşan Hajradinovic'in etkili ara pasında Umut Bozok, kaleciyle karşı karşıya durumda topu ağlarla buluşturdu. 2-1.
GOL - 74. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Soldan Hajradinovic'in altı pasa kestiği topa Fall'in dokunuşunda meşin yuvarlak arka direkten ağlara gitti. 3-1.
Karşılaşma Kasımpaşa'nın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Sarper Barış Saka, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Mortadha, Doğucan Haspolat (Dk. 90+4 Tunay Torun), Eysseric (Dk. 87 Aabid), Fall (Dk. 90+4 Ahmet Engin), Hajradinovic, Mabil (Dk. 61 Umut Bozok), Muleka
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Holmen, Selim Ay, Eren Albayrak (Dk. 46 Cemali Sertel), Phiri, Gedson Fernandes (Dk. 80 Sabo), Boyd, Boldrin (Dk. 77 Deniz Hümmet), Bolasie (Dk. 57 Yusuf Sarı), Cisse (Dk. 77 Pohjanpalo)
Goller: Dk. 27 Mabil, Dk. 71 Umut Bozok, Dk. 74 Fall (Kasımpaşa), Dk. 65 Selim Ay (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Dk. 86 Baiano (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Dk. 88 Tarkan Serbest (Kasımpaşa)
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