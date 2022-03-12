Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 03:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Chelsea'nin banka hesabı donduruldu
İngiltere’nin önde gelen bankalarından Barclays, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin bankadaki hesabının geçici olarak dondurulduğu açıkladı.
İngiliz basınında yer alan haberlerde, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası İngiltere'nin yaptırım kararının ardından oyuncu transferi ve bilet satışı da dahil tüm finansal faaliyetleri askıya alınan Chelsea'nin banka hesabının geçici olarak askıya alındığı belirtildi.
Haberde, Chelsea'ye futbolla ilgili faaliyetlerini sürdürmesi amacıyla verilen lisansı değerlendirmesi için bankanın zamana ihtiyacı olduğu kaydedildi.
Öte yandan Chelsea'nin, cezanın kısa süre içinde kaldırılacağını umduğu ifade edildi.
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