Filibe şehrinde düzenlenen organizasyonda serbest stilde müsabakalar başladı.

Milli sporculardan 57 kiloda Yusuf Demir, yarı finalde Gürcistan'dan Giorgi Gegelashvili'ye yenildi. Yusuf, yarın bronz madalya için mücadele edecek.

Serbest stilde 65 kiloda Hamza Alaca ile 79 kiloda Abdülvasi Balta, bronz madalya için yarın repesaj maçlarına çıkacak. 70 kiloda Ömer Faruk Çayır ve 97 kiloda Samet Ocak ise rakiplerine elendi.

Kadınlarda Cumhuriyet tarihinde bir ilk

Kadın milli güreşçiler, Bulgaristan'daki şampiyonada tarihi bir zafere imza attı.

1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya elde eden genç milliler, kadınlarda Türkiye'ye Avrupa şampiyonalarında takım olarak ilk şampiyonluk sevincini yaşattı.