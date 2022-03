DFB'den yapılan açıklamaya göre, Bonn kentine düzenlenen 44. DFB Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen oylamada 60 yaşındaki Neuendorf'un 250 delegenin 193'ünün oyunu alarak DFB'nin 14. başkanı seçildi.

Neuendorf ,2019'da Mittelrhein Futbol Federasyonu Başkanlığına getirilmiş ve böylelikle DFB Yönetim Kurulu üyesi olmuştu.

Daha önce gazetecilik yapan Neuendorf, 2003'te Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) sözcülüğünü üstlenmiş, 2012-2017 yıllarında da Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde Aile, Çocuk, Gençlik, Kültür ve Spor Bakanlığı'nda müsteşar olarak görev yapmıştı.

Daha önceki DFB Başkanı Fritz Keller, 2021'in mayıs ayında görevinden istifa etmişti.

Bernd Neuendorf is the new president of the DFB!



Congratulations on your new role and best of luck #DieMannschaft pic.twitter.com/aDUcPcJa4g