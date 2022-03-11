Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 21:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tenisçi İpek Öz, W25 Antalya Series'te yarı finale çıktı
[Fotoğraf: Türkiye Tenis Federasyonu]
Milli tenisçi İpek Öz, W25 Antalya Series'te İspanyol rakibi Rosa Vicens Mas'ı yenerek yarı finale yükseldi. İpek Öz, yarın Hırvatistan'dan Petra Marcinko'yla mücadele edecek.
Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen turnuvada İpek, çeyrek finalde İspanyol Mas'la karşılaştı.
Rakibini 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenen İpek, adını son 4 tenisçi arasına yazdırdı.
İpek Öz, yarı finalde yarın Hırvatistan'dan Petra Marcinko'yla karşı karşıya gelecek.
Etiketler: Antalya
Son Haberler
- 22:59
- 22:44
- 22:37
- 22:43
- 22:32
Sıradaki Haber
Milli güreşçi Elvira Kamaloğlu'ndan altın madalya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz