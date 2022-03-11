Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 19:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli güreşçi Elvira Kamaloğlu'ndan altın madalya
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli sporcu Elvira Kamaloğlu, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda altın madalya kazandı.
Filibe kentinde devam eden organizasyonda Elvira, sırasıyla İspanyol Maria Victoria Baez Dilone, Polonyalı Patrycja Gil, Bulgar Sezen Behcetova Belberova ve son olarak Macar Tamara Dollak'ı yenerek altın madalyaya uzandı.
Bütün maçlarını kazanan milli güreşçi, son karşılaşmasında Dollak'ı 8-6 yendi ve 57 kiloda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.
Etiketler: Altın Bulgaristan
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