Haber Giriş: Kaynak: AA
Liverpool Burnley ile yenişemedi
İngiltere Premier Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Liverpool, konuk ettiği Burnley ile 1-1 berabere kaldı.
Premier Lig şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Liverpool, Anfield Stadı'nda Burnley'yi ağırladı.
Ev sahibi ekip, Andrew Robertson'ın 34. dakikada ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci devrede ataklarını sıklaştıran konuk ekip Burnley, Jay Rodriguez'in 69. dakikada attığı gole skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.
Bu sonuçla, bu sezon sahasında ilk kez puan kaybeden Liverpool puanını 93'e, orta sıralarda yer alan Burnley ise 50'ye çıkardı.
Etiketler: İngiltere Premier Lig Liverpool BurnleySon Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 19:38
Son Haberler
- 20:04
- 19:50
- 19:21
- 19:53
- 18:50
Sıradaki Haber
Ofspor Kulübü başkansız kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz