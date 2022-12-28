Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 18:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Lionel Messi sahalara geri dönüyor
[Fotograf: AA]
Lionel Messi, kulübü Paris Saint Germain'e yeni yılın ilk günlerinde dönecek. Arjantinli yıldızın 11 Ocak'ta takımıyla maça çıkacak.
Lionel Messi, Dünya Kupası zaferinin ardından sahalara geri dönüyor. Konuyla ilgili açıklama Paris Saint Germain teknik direktörü Christophe Galtier'den geldi.
Tecrübeli çalıştırıcı, yıldız oyuncusunun Ocağın başında idmanlara başlamasını beklediklerini söyledi.
Paris Saint German Fransa Lig 1 'de 41 puanla lider konumunda bulunuyor.
Etiketler: Lionel Messi Paris Saint-Germain Fransa Ligue 1
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