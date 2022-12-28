Japonya teknik direktör Hajime Moriyasu ile yola devam etme kararı aldı.

54 yaşındaki teknik direktör, 2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın ardından Japon milli takımının başına geçmişti.

Japonya, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda grup aşamasında Almanya ve İspanya'yı yenerek sürprize imza atmıştı.

Almanya'yı geride bırakarak İspanya ile birlikte son 16 turuna çıkan Japonya, penaltı atışlarında Hırvatistan'a kaybederek Dünya Kupası'na veda etmişti.

Hajime Moriyasu ''Japon olmaktan gurur duyarak uluslararası düzeyde rekabet etme fırsatı veren bir iş, bu yüzden milli takım ile devam etme kararı verdim.'' dedi.