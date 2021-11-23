"BARCELONA'YA DÖNECEĞİM"

MESSI: TAKIMDAN AYRILMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER BEN DE BUNU YAPTIM

Lionel Messi, İspanyol basınına konuştu. Paris’te mutlu olduğunu belirten Arjantinli futbolcu, "Fransa'ya ve takımıma uyum sağladım" dedi.

Messi, Paris Saint Germain'e transferi konusunda, "Bana Barcelona'dan ayrılmam gerektiğini söylediler, ben de bunu yaptım. Bu konuda başka açıklama yapamam" ifadesini kullandı.

Eski takım arkadaşı Xavi'nin Barcelona'yı yeniden ayağa kaldırabilecek doğru isim olduğunu kaydeden Messi, "O, takımının her şeyini iyi biliyor ve başarının nasıl kazanılacağının da farkında" diye konuştu.

Arjantinli yıldız, Katalan ekibine dönme ihtimaline de açıklık getirdi.

"Bu büyük kulübe katkıda bulunmak beni mutlu eder. Bu, saha içinde mi olur yoksa saha dışında mı bunu bilmiyorum. Bildiğim tek şey, bir gün Barcelona'ya mutlaka geri döneceğim."

Messi, İspanya Ligi'nde Ronaldo ile yaşadığı rekabetin hatırlatılması üzerine, "Aynı amaç için yıllarca farklı takımlarda mücadele ettik, bu ikimiz için de güzel bir hatıra olarak kalacak." ifadelerini kullandı.