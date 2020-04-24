Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ligler ne zaman başlayacak?
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "Süper Lig maçlarının 12-13-14 Haziran haftasında başlaması yönünde ön kararımız var. En temel senaryo, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarının 26 Temmuz'a kadar tamamlanması" dedi.
Sepil, "Karşılaşmalar kulüplerin kendi sahasında ve seyircisiz oynanabilir" dedi.
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