Süper Lig'de 14. haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Toplam 21 golün atıldığı ligin 14. haftasında 4 müsabaka berabere sonuçlandı. Müsabakaların 4'ünü ev sahibi, 2'sini ise konuk ekipler kazandı. Üç karşılaşmada ise takımlar gol atmayı başaramadı.

Haftanın olayı: Giresunspor Beşiktaş'ı farklı geçti

Süper Lig'de geride kalan haftanın en dikkat edici sonucuna GZT Giresunspor imza attı.

Ligin ilk 6 haftasında 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak sezona kötü bir giriş yapan Karadeniz ekibi, 7. haftada oynanan Yukatel Kayserispor maçıyla çıkışa geçmişti.

14. haftada Beşiktaş deplasmanına çıkan Giresunspor, sahadan 4-0 galip ayrılarak flaş bir sonuca imza attı. Bu sonuçla puanını 16'ya yükselten Karadeniz temsilcisi, haftayı 15. sırada tamamladı.

[Fotoğraf: DHA]

Beşiktaş'taki kritik zirveden "devam" kararı çıktı

Geride kalan haftada GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup olarak ligde üst üste 4'üncü mağlubiyetini alan ve şampiyonluk yarışında bir darbe daha alan Beşiktaş'ta yönetim ile teknik direktör Sergen Yalçın bir görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmenin ardından Sergen Yalçın ile yola devam kararı alındı. Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Başkanımız ve yönetimimizin hocaya inancı var.Beşiktaş düştüğü yerden kalkacak kuvvete sahip. Bugünlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, 14. hafta sonunda topladığı 20 puanla lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde 10. sırada yer alıyor.

Lider 3 puandan fazlasını kazandı

VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan lider Trabzonspor, zorlu deplasmandan Djaniny ve Abdülkadir Ömür'ün attığı gollerle 2-0 galip ayrılarak 11. galibiyetini elde etti ve puanını 36'ya yükselterek namağlup liderliğini sürdürdü.

Şampiyonluk yarışındaki ezeli rakiplerinden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle aradaki farkı daha da açmayı başaran bordo mavili ekip, puan tablosundaki en yakın rakipleri Atakaş Hatayspor ve İttifak Holding Konyaspor'un da 10 puan önünde yer alıyor.

Öte yandan Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasına ilk 12 sırada giren 11 takım puan kaybettiği haftada 3 puan kazanan tek takım olmayı da başardı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Sivasspor'dan kritik galibiyet

Rıza Çalımbay yönetimindeki Demir Grup Sivasspor, son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Atakaş Hatayspor maçında kötü gidişata "dur" demeyi başardı.

Son 6 haftada 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile galibiyete hasret kalan Sivasspor, Hatayspor karşısında 4-0 galip gelerek 6 haftalık galibiyet özlemini sona erdirdi. Rakibine bu sezonki en farklı mağlubiyetini yaşatan kırmızı beyazlı ekip, haftayı 16 puanla 14'üncü sırada tamamladı.

[Fotoğraf: DHA]

Başakşehir Belözoğlu ile ilk kez puan kaybetti

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman ile yolların ayırmasının ardından 9. haftadaki Beşiktaş karşılaşmasında ilk maçına çıkan Emre Belözoğlu, üst üste aldığı 5 galibiyet ile takımını üst sıralara çıkarmayı başarmıştı.

İstanbul ekibi, genç teknik adam yönetiminde ilk puan kaybını Altay karşısında yaşadı. Başakşehir, konuk ettiği İzmir ekibi ile 0-0 berabere kalarak bu sezonki ilk beraberliğini elde etti.

Haftayı 22 puanla 6'ncı sırada tamamlayan Başakşehir, Altay maçında Belözoğlu yönetiminde ilkleri de yaşamayı başardı. Genç teknik adam yönetiminde ilk kez bir maçta gol atamayan Başakşehir, kalesini de ilk defa gole kapatmayı da başardı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Sonuçlar

Ligin 14. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Adana Demirspor-Kasımpaşa: 0-0

Medipol Başakşehir-Altay: 0-0

Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-0

Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor: 1-0

Beşiktaş-GZT Giresunspor: 0-4

Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: 3-2

VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 0-2

Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: 4-0

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 0-0

Göztepe-Fenerbahçe: 1-1

Puan durumu

Süper Lig'de 14. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

15. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın programı şöyle:

3 Aralık Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

4 Aralık Cumartesi:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)

19.00 Galatasaray-Altay (Nef)

5 Aralık Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)

16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

6 Aralık Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)