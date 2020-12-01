Mercedes takımından yapılan açıklamaya göre Hamilton'ın sağlık durumu iyi.

Bu sezon 11 yarış kazanan Hamilton, İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Grand Prix'sinde kariyerinin 7'nci şampiyonluğunu ilan etmişti.

Öte yandan Hamilton, Formula 1'de koronavirüse yakalanan 3'üncü pilot oldu. Daha önce Sergio Perez ve Lance Stroll koronavirüse yakalanmıştı.