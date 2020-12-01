Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lewis Hamilton koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: Reuters]
Koronavirüs testi pozitif çıkan Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, 4-6 Aralık'ta Bahreyn'de düzenlenecek sezonun 16'ncı etabı Sakhir Grand Prix'sinde yarışamayacak.
Mercedes takımından yapılan açıklamaya göre Hamilton'ın sağlık durumu iyi.
Bu sezon 11 yarış kazanan Hamilton, İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Grand Prix'sinde kariyerinin 7'nci şampiyonluğunu ilan etmişti.
Öte yandan Hamilton, Formula 1'de koronavirüse yakalanan 3'üncü pilot oldu. Daha önce Sergio Perez ve Lance Stroll koronavirüse yakalanmıştı.
Etiketler: Koronavirüs
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