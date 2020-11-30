Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 21:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kick Boks Federasyonu Başkanı Kayıcı'nın COVID-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı'nın yeni tip koronavinüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.
Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı'nın yeni tip koronavinüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamada "Federasyon başkanımız Salim Kayıcı'nın Kovid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Kendisinin sağlık durumu iyi olup tedavisi evde devam etmektedir" sözlerine yer verildi.
Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI’ nın Covid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Kendisinin sağlık durumu iyi olup tedavisi evde devam etmektedir. Camiamız adına kendisine Yüce Allah’ tan acil şifa dileriz. @salimkayici pic.twitter.com/RgolB2oYGl— Türkiye Kick Boks Federasyonu (@TRkickboksFed) November 30, 2020
Etiketler: Koronavirüs
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