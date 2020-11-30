Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, pazar günü oynanan Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının ardından teknik heyet, futbolcular ve A takım personeline COVID-19 testi yapıldı.

Açıklamada, sonuçlanan testlerde 6 futbolcu ile 2 personelde pozitif bulguya rastlandığı bilgisi paylaşıldı.

Kırmızı-beyazlı COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 14 futbolcu ve 5 personel olmak üzere 19'a yükseldi.