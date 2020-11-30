MKE Ankaragücü Kulübü, bir personelinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Bir personelimizin Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Kulübümüzce gerekli tedbirler alınmış olup, personelimize acil şifalar diliyoruz." denildi.