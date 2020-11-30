Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankaragücü'nde koronavirüs vakası
MKE Ankaragücü Kulübü'nde bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı.
MKE Ankaragücü Kulübü, bir personelinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Bir personelimizin Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Kulübümüzce gerekli tedbirler alınmış olup, personelimize acil şifalar diliyoruz." denildi.
Etiketler: MKE Ankaragücü Koronavirüs Süper Lig
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