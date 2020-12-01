Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 01:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da Löw ile devam kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Almanya Futbol Milli Takımı'nda teknik direktör Joachim Löw ile devam etme kararı aldı.
Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, DFB Başkanlık Kurulunun bugün video konferans yoluyla gerçekleştirdiği toplantıda teknik direktör Joachim Löw ile kayıtsız şartsız devam edilmesi konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.
2021 Avrupa Şampiyonası yolunda mili takımın önemli hedeflere ulaştığı ifade edilen açıklamada, "DFB Başkanlığı’nın Joachim Löw'e güveni devam etmektedir" denildi.
Etiketler: Almanya
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