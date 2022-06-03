NBA'e 2003 yılında 18 yaşında girdi. Kariyerine onlarca başarı sığdırdı. 18 kez all star oldu, 4 NBA, 2 de olimpiyat şampiyonluğu yaşadı.

Lebron James, kimilerine göre basketbolun gelmiş geçmiş en yetenekli oyuncusu.

37 yaşındaki yıldızın son başarısı ise finans sektöründen geldi. James, NBA tarihinde aktif basketbol oynayan ilk milyarder oldu.

NBA'ye ayak bastığından bu yana her yıl önemli gelir elde eden James'in mal varlığı, 1 milyar dolar barajını aştı.

Lebron James, 19 yıldır basketbol sözleşmelerinden yaklaşık 400 milyon dolar kazandı. James ayrıca gastronomi sektöründen Hollywood prodüksiyon şirketlerine kadar bir çok sektörde yatırım yaptı.

Lebron James ayrıca Liverpool ve Boston Red Sox gibi takımların sahibi olan Fenwey Sports grubunun da ortağı. 'Kral James' en büyük hayalinin ise bir NBA takımı satın almak olduğunu söyledi.