Beşiktaş'ta öncelik forvet transferi. Siyah beyazlı ekip, Sörloth ile görüşmelerin olumsuz geçmesi üzerine yeni isimlere yöneldi.

Teknik direktör Valerien Ismael’in pivot santrfor isteği var. Bunun üzerine harekete geçen yönetim, Burnley’nin 1.97’lik golcüsü Wout Weghorst için girişimlere başladı.

Burnley’nin Premier lige veda etmesinin ardından bir alt ligde oynamak istemeyen Hollandalı santrfor için kiralık formülü düşünülüyor.

Avrupa’dan başka talipleri de olan 29 yaşındaki futbolcu için siyah beyazlıların resmi temaslara başladı. Valerien İsmael, transferlerin 5 Temmuz'da başlayacak yurt dışı kampına yetiştirilmesini istiyor.

Öte yandan sözleşmesi sona eren Güven Yalçın ile görüşmeler sürüyor. 23 yaşındaki futbolcuyla maş konusunda anlaşma sağlayamayan yönetim, Cenk Tosun ile temaslara başladı.

Teknik ekibin milli futbolcunun transferine sıcak baktığı da gelen haberler arasında.