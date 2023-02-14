Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 17:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Kurtardığı penaltıdan sonra hayatını kaybetti
Futbol dünyası yeni bir ölüm haberiyle sarsıldı. Belçikalı kaleci Arne Espeel sahada hayatını kaybetti.
Winkel Sport B takımının formasını giyen Espeel, takımı için mücadele ederken yaşamını yitirdi
Takımının Westrozebeke ile oynadığı karşılaşmada bir penaltı vuruşunda gole izin vermeyen 25 yaşındaki kaleci sonrasında yere yığıldı.
İlk müdahalesi sahada yapılan Espeel hastaneye kaldırılmasından kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.
Belçika'nın West Flanders Eyaleti'nde oynanan karşılaşma tüm ülkeyi ve futbol dünyasını yasa boğdu. Geç file bekçisinin ölüm sebebinin otopsinin ardından kesinlik kazanması bekleniyor.
Etiketler: Belçika
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