Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 16:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Trabzonspor Lazar Markovic ile anlaştı
Trabzonspor Gaziantep FK'dan Lazar Markovic ile her konuda anlaşma sağladı.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor Spor Toto Süper Lig'den çekilme kararı almıştı.
TFF'nin verdiği karar sonrası bu iki takımda oynayan oyuncuların diğer takımlara transfer olabileceği açıklanmıştı.
Trabzonspor, deprem sebebiyle ligden çekilen Gaziantep FK'dan her konuda anlaştığı Lazar Markovic'i Trabzon'a davet etti.
Oyuncu ile ilgili transfer detaylarını Trabzonspor açıklayacak. Markoviç’in gece Trabzon’da olması bekleniyor
Etiketler: Trabzonspor Transfer Haberleri
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