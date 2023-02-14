"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor Spor Toto Süper Lig'den çekilme kararı almıştı.

TFF'nin verdiği karar sonrası bu iki takımda oynayan oyuncuların diğer takımlara transfer olabileceği açıklanmıştı.

Trabzonspor, deprem sebebiyle ligden çekilen Gaziantep FK'dan her konuda anlaştığı Lazar Markovic'i Trabzon'a davet etti.

Oyuncu ile ilgili transfer detaylarını Trabzonspor açıklayacak. Markoviç’in gece Trabzon’da olması bekleniyor