Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Seri başı takımlar: Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Antalyaspor

Seri başı olmayan takımalar: Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, GMG Kırklarelispor

Çeyrek final maçları:

1. eşleşme: Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

2. eşleşme: GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe

3. eşleşme: Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor

4. eşleşme: Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

Kupada çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak.

Yarı finalde 1. ve 2. eşleşmelerin galipleri karşılaşırken, diğer yarı final maçında ise 3. ve 4. eşleşmenin galipleri mücadele edecek.

[Grafik: AA]

Yarı final maçları:

Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor / GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe

Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor / Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray

Yarı final ilk müsabakaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları da 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak.

Türkiye Kupası'nda final müsabakası ise 21 Mayıs'ta oynanacak.

TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, kura çekimi öncesinde konuştu.

"160 takımla 5 ligde başlayan bu serüven, 35 de BAL Ligi takımının olmasıyla tüm Türkiye'yi kucaklama sloganıyla yola çıktı. Artık çeyrek ve yarı finale geldik. 58'inci Türkiye Kupası'nı icra ediyoruz. Gençliğimizde çok güzel maçları radyodan dinleyerek büyüdük, bugün de onu görüyoruz. Büyük bir heyecan yaşanıyor. Üç ligden takım kaldı. Sekiz takımımızı şahsım ve TFF Yönetim Kurulu olarak tebrik ediyorum. TFF 1. Lig temsilcimiz Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ve TFF 2. Lig temsilcimiz GMG Kırklarelispor'u ayrıca tebrik ediyorum."

Düşmez, kupada final dahil 189 maçın oynanacağını belirtti.

"Hak edenin kazandığı bir turnuva, final olmasını diliyorum. VAR, son turlarda devrede ve sonuna kadar devam edecek. VAR'ın gelmesiyle Türkiye Kupası'nda çok daha az hatanın olduğunu görüyoruz. İnşallah VAR'a da iş düşmesin. Sponsorumuz Ziraat Bankası'na çok teşekkür ediyoruz. Uzun yıllardır bu turnuvaya sponsorluk yapıyorlar. Bir teşekkürü de Turkuaz Medya Grubu'na yapmak istiyorum. Çünkü zaman zaman kötü iklim şartlarıyla tüm Türkiye'de çok kaliteli yayınlar yaptılar ve bu güzel oyunun evlerimize gelmesini sağladılar. Başta TFF Başkanımız Nihat Özdemir ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum."