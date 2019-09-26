Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçları sona erdi.

Kupanın 3. turunda Süper Lig'den Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'de yer alan tüm takımlar ile 2. turdan yükselen 33 takım olmak üzere toplam 92 ekip mücadele etti.

Kupada tek maç eleme usulüne göre oynanan 3. turda, oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Hacettepe-Yukatel Denizlispor: 0-4

Erzinspor-İnegölspor: 1-4

Görelespor-Giresunspor: 4-1

Fatsa Belediyespor-Yılport Samsunspor: 0-4

Birevim Elazığspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-1

Hekimoğlu Trabzon-Adana Demispor: 0-0 (2-0 Uzatmalarda)

Ankara Demirspor-Başkent Akademi: 1-1 (1-2 Uzatmalarda)

Zonguldak Kömürspor-Niğde Anadolu: 2-2 (4-5 Penaltılarla)

Kemerspor 2003-Sarıyer: 2-2 (4-2 Penaltılarla)

Bandırmaspor-Etimesgut Belediyespor: 1-1 (2-1 Uzatmalarda)

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Erbaaspor: 3-0

Tuzlaspor-Nazilli Belediyespor: 2-1

Silivrispor-Kastamonuspor 1966: 1-2

Kırklarelispor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-0

Ergene Velimeşespor-Eyüpspor: 1-4

Pendikspor-Turgutluspor: 0-3

Ekol Göz Menemenspor-Kırşehir Belediyespor: 2-1

Manisa Futbol Kulübü-Elazığ Belediyespor: 2-1

Balıkesirspor-Vanspor: 0-1

Adanaspor-Fethiyespor: 1-1 (3-1 Uzatmalarda)

Osmanlıspor-İçel İdmanyurdu: 1-1 (4-5 Penaltılarla)

Amed Sportif Faaliyetler-Ağrı 1970: 4-1

Kocaelispor-Sivas Belediyespor: 0-1

Altınordu-1922 Konyaspor: 0-0 (4-2 Penaltılarla)

Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor: 0-0 (0-1 Uzatmalarda)

Yeni Çorumspor-Kasımpaşa: 0-1

Payasspor-Boluspor: 1-1 (4-2 Penaltılarla)

Mardin Büyükşehir Başakspor-Altay: 0-0 (0-2 Uzatmalarda)

Somaspor-Keçiörengücü: 1-2

Edirnespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1 (3-4 Uzatmalarda)

Karacabey Belediyespor-Ümraniyespor: 2-0

Esenler Erokspor-Uşakspor: 1-0

1877 Alemdağspor-Sancaktepe: 0-3

Muğlaspor-Bursaspor: 1-3

İstanbulspor-Pazarspor: 2-2 (3-2 Uzatmalarda)

Kahramanmaraşspor-Fatih Karagümrük: 1-4

Diyarbekirspor-Eskişehirspor: 2-1

Tarsus İdmanyurdu-Darıca Gençlerbirliği: 4-0

Kardemir Karabükspor-Gümüşhanespor: 1-1 (5-6 Penaltılarla)

Afjet Afyonspor-Bayrampaşa: 0-1

Göztepe-Yozgatspor 1959: 3-0

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gazişehir Gaziantep: 0-4

Hatayspor-Siirt İl Özel İdare: 0-1

Gençlerbirliği-Osmaniyespor: 2-0

Akhisarspor-Bayburt Özel İdare: 0-0 (2-4 Penaltılarla)

Sakaryaspor-1074 Çankırıspor: 1-1 (3-4 Penaltılarla)

Kaynak: TRT SPOR