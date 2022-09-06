Süper Lig kulüplerinden 9 başkan, beraberinde futbolcu ve teknik adamlarla birlimkte TFF'nin Riva'daki tesislerine giderek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yöneticilere yapılan saldırı nedeniyle hem geçmiş olsun dileklerini iletecekler, hem de futbol ailesinin birlik ve beraberlik içinde olduğunun mesajını verecekler.

Toplantıda; Galatasaray Adası'na yapılan saldırı ve Ankaragücü - Beşiktaş maçında sahaya girerek hakemi hedef alan ve kalabalıkta Beşiktaşlı futbolculara tekme atan saldırganın da konusu masaya yatırılacak.

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un talebi üzerine Riva'daki geçmiş olsun ziyaretinden sonra kulüplerin toplantı yapması da bekleniyor.

Şu ana kadar TFF'ye Ali Koç, Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, Antalyaspor teknik sorumlusu Nuri Şahin'in geldikleri ve ekibin toplanmasıyla toplantının 14.00'te başlayacağı belirtildi.