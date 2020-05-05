Trabzonspor Kulübü, MKE Ankaragücü'nün koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcusu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

"MKE Ankaragücü camiası! Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcunuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Fenerbahçe

"Covid-19 testi pozitif çıkan MKE Ankaragücü futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Gençlerbirliği

"Yapılan testler sonucunda Ankaragücü forması giyen bir futbolcunun COVID-19 testinin pozitif olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. İlgili futbolcuya ve Ankaragücü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, futbolcunun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü

"Covid-19 test sonucu pozitif çıkan MKE Ankaragücü futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Beşiktaş

"MKE Ankaragücü Spor Kulübü futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Fraport TAV Antalyaspor

"MKE Ankaragücü Kulübüne ve Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda iyi haberler duymayı temenni ediyoruz."

Aytemiz Alanyaspor

"COVID-19 testi pozitif çıkan futbolcunuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."

Keçiörengücü

"MKE Ankaragücü forması giyen bir futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Futbolcuya ve değerli Ankaragücü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, futbolcunun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

Göztepe

"Covid-19 testi pozitif çıkan MKE Ankaragücü futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Osmanlıspor

"Geçmiş olsun MKE Ankaragücü" başlığıyla paylaşılan mesajda, "Covid-19 testi pozitif çıkan Ankaragücü futbolcusuna Osmanlıspor camiası olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletir en yakın zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."

Kasımpaşa

"Geçmiş olsun Ankaragücü" başlığıyla paylaşılan mesajda, "Koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcunuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını dileriz."