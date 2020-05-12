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Koronavirüs mağdurları için korta çıkacaklar
[Fotoğraf: Reuters]
Çek kadın tenisçiler Petra Kvitova ve Karolina Pliskova, koronavirüs salgını nedeniyle düzenlenecek yardım turnuvasında iki takıma liderlik edecek.
Kariyerinde 2 Wimbledon Açık şampiyonluğu olan Kvitova'nın takımında Barbora Strycova, Katerina Siniakova, Barbora Krejcikova, Linda Fruhvirtova ve Ekaterina Alexandrova bulunurken, dünya 3 numarası Pliskova'nın takımında ikiz kardeşi Kristyna, 2019 Fransa Açık finalisti Marketa Vondrousova, Tereza Martincova ve Nikola Bartunkova yer alacak.
Dört kademeli olarak yapılacak organizasyonun ilk ayağı, 13-15 Haziran'da Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenecek.
Seyirci alınmayacak müsabakalar, televizyondan canlı yayınlanacak.
Etiketler: Petra Kvitova koronavirüs salgını karolina pliskovaSon Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 13:35
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