Koronavirüs spor endüstrisinin belini büktü. İptal edilen veya ertelenen organizasyonlar spor dünyasını durma noktasına getirdi

Salgın kısa süre içinde sadece Avrupa futbolunu yaklaşık 3 milyar 500 milyon euro zarara uğrattı. NBA'e ara verilmesinin spor endüstrisine maliyeti 1 milyar doları buldu. 2020 Tokyo Olimpiyat'larının ertelenmesi de yaklaşık 2 milyar dolara mal olacak.

Uzmanlar bu yüzden kulüplerin yeni gelir kaynağı bulmasının şart olduğu görüşünde birleşiyor. Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Cem Tınaz, kulüplerin dijital platformları aktif kullanarak gelir elde etmeye mecbur olduklarını öne sürdü.

Koronavirüs nedeniyle spor anlayışının değişeceğini vurgulayan Tınaz, "Özellikle gençlerin ilgisiyle E-spor çok daha popüler bir hale gelecek" ifadesini kullandı.

Cem Tınaz salgın nedeniyle insanların sosyal mesafe kuralına uygun tenis, bisiklet, yoga ve pilates gibi sporlara yöneleceğini de sözlerine ekledi.