Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Köpek balığı ile burun buruna sörf
Avustralyalı sörfçü Matt Wilkinson sörf yaparken ölümle burun buruna geldi. Köpek balığı tarafından takip edilen sporcu, görüntüleri kaydeden drone tarafından uyarılarak kurtarıldı.
Köpek balığının sörfçüyü yaklaştığı bu anlar, güvenlik için uçurulan drone tarafından kayda alındı.
Wilkinson, denizin ortasında yaklaşık 1 buçuk metre boyundaki köpek balığı tarafından takip edildi.
Korku dolu anlar drone operatörü tarafından farkedilince, Matt Wilkinson hoparlör üzerinden ikaz edildi
Uyarıyı duyması ile kıyıya çıkan Avustralyalı sörfçü, köpekbalığıyla yaşadığı yakın temastan dolayı tedirgindi.
Wilkinson, "Arka tarafta sörf yapıyordum ve kendi başıma dolaşıyordum ve bir su sıçraması ve gürültü duydum ve etrafıma baktım ve hiçbir şey göremedim.Sonra dron aşağı indi ve bana bölgede tehlikeli bir köpekbalığı olduğunu söyledi. Kendimi hem minnettar hem de oldukça tuhaf hissediyorum " dedi.
Etiketler: köpek balığı sörf Matt WilkinsonSon Güncelleme: 9 Ekim 2020 Cuma 15:25
Son Haberler
- 16:57
- 17:02
- 16:32
- 16:42
- 16:52
Sıradaki Haber
Yusuf Erdoğan'dan Galatasaray açıklaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz