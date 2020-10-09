Köpek balığının sörfçüyü yaklaştığı bu anlar, güvenlik için uçurulan drone tarafından kayda alındı.

Wilkinson, denizin ortasında yaklaşık 1 buçuk metre boyundaki köpek balığı tarafından takip edildi.

Korku dolu anlar drone operatörü tarafından farkedilince, Matt Wilkinson hoparlör üzerinden ikaz edildi

Uyarıyı duyması ile kıyıya çıkan Avustralyalı sörfçü, köpekbalığıyla yaşadığı yakın temastan dolayı tedirgindi.

Wilkinson, "Arka tarafta sörf yapıyordum ve kendi başıma dolaşıyordum ve bir su sıçraması ve gürültü duydum ve etrafıma baktım ve hiçbir şey göremedim.Sonra dron aşağı indi ve bana bölgede tehlikeli bir köpekbalığı olduğunu söyledi. Kendimi hem minnettar hem de oldukça tuhaf hissediyorum " dedi.