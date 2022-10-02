Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 16:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Konyaspor'un rakibi Ümraniyespor
Arabam nokta com Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlıyor.
Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor.
Konyaspor, ligdeki ilk yenilgisini 7. hafta Galatasaray'dan aldı. Yeşil beyazlılar, bu sezon Konya'da oynayacağı ilk maçı kazanarak moral bulmak istiyor.
14 puana sahip Arabam nokta com Konyaspor, sahasındaki çalışmalar nedeniyle bundan önceki 3 iç saha maçını Eskişehir'de oynamıştı.
2 puanla ligde henüz galibiyeti bulunmayan HangiKredi Ümraniyespor ise zorlu Konya deplasmanından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Konyaspor Süper Lig Ümraniyespor
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