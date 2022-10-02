Muhammet Demir attı Konyaspor kazandı
Arabam nokta com Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yendi.
Konyaspor, Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Ümraniyespor'u ağırladı. Karşılaşmayı Mustafa Kürşad Filiz yönetti.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada Muhammet Demir kaydetti.
Ligde beşinci galibiyetini alan Konyaspor puanını 17'ye yükseltti.
2 puanla ligde henüz galibiyeti bulunmayan HangiKredi Ümraniyespor ise kötü gidişat sürüyor.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
6. dakikada Lenjani'nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci Erhan Erentürk topu kornere çeldi.
24. dakikada Popov'un sağ kanattan pasına hareketlenen Onur Ayık'ın ceza sahası içinden vuruşunda, kaleci Erhan Erentürk topu kornere çeldi.
31. dakikada Mrsic'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Erhan Erentürk gole izin vermedi.
GOL - 45+2. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme'nin sol kanattan ceza sahasına pasında topla buluşan Muhammet Demir, meşin yuvarlağı kafayla fileleri gönderdi. 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
71. dakikada Geraldo'nun ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Erhan Erentürk'te kaldı.
77. dakikada Muric'in ceza sahası dışından vuruşunda, top farklı şekilde auta gitti.
Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Samet Çiçek, Selahattin Altay
Arabam.com Konyaspor: Erhan Erentürk, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Paz, Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 70 Robert Muric), Soner Dikmen (Dk. 70 Oğulcan Ülgün), Bytyqi (Dk. 87 Uche Ikpeazu), Muhammet Demir (Dk. 77 Mame Biram Diouf)
HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov (Dk. 80 Yonathan del Valle), Glumac, Allyson, Lenjani, Serkan Göksu (Dk. 66 Oğuz Gürbulak), Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık, Mrsic (Dk. 46 Durel Avounou), Metehan Mimaroğlu (Dk. 46 Geraldo), Bettaieb (Dk. 66 Umut Nayir)
Gol: Dk. 45+2 Muhammed Demir (Arabam.com Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+3 Muhammed Demir, Dk. 83 Guilherme, Dk. 83 Zymer Bytyqi (Arabam.com Konyaspor), Dk. 90+4 Onur Ayık (HangiKredi Ümraniyespor)
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