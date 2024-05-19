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Türkiye
AA 19.05.2024 10:08

Adana merkezli dolandırıcılık operasyonu: 18 zanlı tutuklandı

Adana merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Adana merkezli dolandırıcılık operasyonu: 18 zanlı tutuklandı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 2 şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Şebekelerden birinin üyelerinin, iletişime geçtikleri kişilere müstehcen fotoğraflar gönderdiği, sonrasında bu görsellerin çocuklara ait olduğunu söyleyerek tehdit ettikleri 32 kişiyi yaklaşık 1,5 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

Diğer şebekenin üyelerinin de ürün satma vaadiyle 15 kişiden 1,5 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Polis ekiplerinin 3 aylık takibinin ardından kimlikleri saptanan 35 zanlı, Adana, Mersin, İstanbul ve Bilecik'teki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 17'si ise serbest bırakıldı.

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Adana Dolandırıcılık
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