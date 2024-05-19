İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği sabah saatlerinden itibaren çift yönlü olarak durduruldu.

Yarışlar 18.00'e kadar sürecek

İstanbul Boğazı'nın Çırağan Sarayı-Beykoz/Fenerbahçe-Moda parkurunda yapılacak "TAYK Trofesi 3. Ayak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı - İDO Kupası İstanbul Boğazı Yat Yarışları" 18.00'e kadar sürecek.