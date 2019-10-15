Yönetim kurulu toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için karar alındı.

Hilmi Kulluk başkanlığında toplanan yönetim kurulunun ilk gündem maddesi, Barış Pınarı Harekatı'na kulübün vereceği desteklerle ilgili projeler oldu.

Bu kapsamda Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki Güney Tribünü'ne "Şehitler Tribünü" adı verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Tribünde, terörle mücadelede şehit düşen askerlerin isimlerinin yanı sıra "Adımlarınız tüm dünyayı inletsin. Allah sizi iki cihanda aziz eylesin" yazılı pankartın yer alması karara bağlandı.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı kapsamında da Barış Pınarı Harekatı'na destek için farklı projeleri hayata geçirecek.

Kaynak: AA