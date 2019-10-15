Beşiktaş Kulübü, TRC İnşaat ile kadın basketbol takımı için isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Vodafone Park'ta siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman ve TRC İnşaat Genel Müdürü Hümeyra Ökçün'ün katıldığı basın toplantısı ile siyah-beyazlı takımın yeni sezondaki adının Beşiktaş TRC İnşaat olduğu açıklandı.

"Millet olarak mutlu olduk"

Basın toplantısına A Milli Futbol Takımı'nın Fransa karşısında aldığı beraberlikten dolayı ay-yıldızlıları tebrik ederek başlayan Orman, "Dün akşam hepimize bir kez daha gurur yaşatan milli takımımızın başkan ve tüm yöneticilerini, teknik direktörünü ve oyuncularını tebrik ediyorum. Millet olarak mutlu olduk. Kahraman askerlerimizin böyle bir mücadele verdiği yerde bizleri mutlu ettikleri için camiam adına da tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA