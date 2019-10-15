Ay yıldızlılar, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde geride kalan 8 maçın 6'sında kalesini gole kapadı.

Bu süreçte ağlarında 3 gol gören milliler, akan oyun savunmasıyla dikkat çekti.

Şenol Güneş'in öğrencileri kalesindeki 3 golü de duran toptan görürken, açık oyunda rakip hücumculara izin vermedi.

Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan, Ay Yıldızlı forma ile sergiledikleri performansla takdir topladı.

Fransa maçında rakip ataklara karşı adeta kale gibi duran Merih, gecenin en fazla uzaklaştırma yapan oyuncusu oldu.

9 uzaklaştırma yapan genç stoper, 2 şutu da engelledi, 2 kez de pas arası yaptı.

Milli Takımın savunmadaki performansı, Fransa teknik direktörü Deschamps'ı da endişelendiriyordu.

Fransız çalıştırıcı, maç öncesindeki basın toplantısında akan oyunda Ay yıldızlılarımızın gol yemediğine vurgu yapmıştı.

Fransız çalıştırıcının endişesi, boşa çıkmadı.

Akan oyunda gol bulamayan Fransa attığı golü de kornerden kaydetti.

Kaynak: TRT SPOR