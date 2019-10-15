Galatasaray, Süper Lig’de son 30 yılın en kötü sezon başlangıcını yaparak, ilk 7 haftada 10 puan topladı.

Ortaya konan performanstan memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim, kısa vadeli hedefi belirledi.

Ligde üst üste 4 maçı kazanmayı planlıyor

Lider Aytemiz Alanyaspor’un 4 puan gerisinde bulunan sarı kırmızılılar, Kasım ayında lige verilecek milli araya zirvede girmek istiyor.

Galatasaray bu süreçte Demir Grup Sivasspor ile evinde oynadıktan sonra Vodafone Park'ta Beşiktaş karşısına çıkacak.

Ardından taraftarı önünde Çaykur Rizespor’u konuk edecek olan sarı kırmızılılar, zorlu periyotu Gaziantep deplasmanıyla tamamlayacak.

Fatih Terim, takımının bu dört maçı da kazanacağına inanıyor.

Tecrübeli teknik adam, bu süreçte kadroda değişiklik yaparak tüm futbolcularını forma rekabetine ortak edecek.

Jimmy Durmaz, Taylan, Şener, Ömer, Emre ve Donk gibi isimler daha çok şans bulacak.

Kaynak: TRT Spor