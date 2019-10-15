Fenerbahçe'ye, milli maçlar için lige verilen arada 3 güzel haber geldi.

Sarı lacivertlilerde sezon öncesi sakatlanan Hasan Ali Kaldırım, uzun bir aranın ardından takımla çalışmalara yeniden başladı.

Sezonun sadece ilk maçında forma giyebilen Victor Moses'ın yanı sıra 5'inci hafta sakatlanan Garry Rodrigues'in de takımla çalışmalara başlaması sevinç yarattı.

Bu üç futbolcunun yanı sıra sakatlığı geçtiğimiz haftalarda sona eren Isla'nın da Antalyaspor maçında sahada 90 dakika kalması memnuniyet yaratmıştı.

Sarı lacivertliler sezon başından beri özellikle bek ve kanatlarda sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşıyordu.

Ersun Yanal, bu mevkilere sürekli farklı bölgelerden futbolcu monte etmek durumunda kalmıştı.

Tecrübeli teknik adam, Pazar günü oynanacak Yukatel Denizlispor maçına kadar Hasan Ali, Rodrigues ve Moses'ın durumuyla ilgili teknik ekip ve sağlık ekibinden her gün rapor istemeye devam edecek.

3 oyuncu ile ilgili karar Cuma günü verilecek

Yanal, özellikle uzun sakatlık yaşayan Hasan Ali ve Moses'ı tam olarak hazır olmaması durumunda riske etmeyi düşünmüyor.

3 oyuncu ile ilgili kararın, cuma günü verileceği öğrenildi.

Öte yandan ameliyat olan Dirar ile milli takımda sakatlanan Emre Belözoğlu'nun tedavileri ise sürüyor.

Kaynak: TRT SPOR