Fenerbahçeli Luiz Gustavo, kariyerinin satır başlarını ve sarı lacivertli formayla yaşadığı günleri, Beinsports'a anlattı.

Tecrübeli oyuncu, "Brezilya'da ufak bir takımdan çıktım, Almanya'da Bayern Münih gibi büyük bir takımda kendimi buldum" dedi.

Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlatan Gustavo, "Kaptanlığını yaptığım Marsilya'da çok şey öğrendim. Ama bazen hayatta yenilikler yapmak gerekiyor. Fenerbahçe'nin teklifi, kafamdaki projelere ve hedeflere çok uygundu. Kulübün büyüklüğünü görünce de buraya geldim" ifadesini kullandı.

"Burada olduğum için çok mutluyum"

Kendisine gelen teklifi kabul etmeden önce vatandaşları Diego ve Josef'le konuştuğunu belirten Brezilyalı futbolcu, "İstanbul'u çok merak ediyordum. Burada olduğum için çok mutluyum" açıklamasını yaptı.

Adaptasyon sürecinde zorlanmadığını söyleyen 32 yaşındaki oyuncu "Kendime iyi bakıyorum, erken uyuyorum. Sahada olmak, en çok istediğim şey. Takıma uyum sağlamak için çok çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Maçlara adım adım baktıklarında daha fazla konsantre olacaklarını ifade eden deneyimli orta saha "Takımımız çok iyi futbolculardan kurulu ve topla oynamayı seviyor. Hedeflerimize daha fazla inanarak şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"Emre'ye ben de şaşırıyorum"

Vedat Muriç'i daha önce tanımadığını belirten Gustavo "Buraya gelince onun çok iyi bir forvet olduğunu gördüm. Emre'ye ben de şaşırıyorum. O, büyük kulüplerde forma giymiş, çok büyük bir futbolcu. O yaşta o istek ve arzuyla oynaması müthiş bir şey, tebriği hak eden bir oyuncu. Onun bu şekilde yaşaması insanların saygısını kazanıyor, benim de saygım kendisine karşı çok yüksek." dedi.

Kaynak: TRT SPOR

