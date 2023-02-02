Konyaspor İstanbulspor'u ağırlıyor
Arabam.com Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında İstanbulspor'u ağırlıyor.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.
Geride kalan 20 lig maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor, 15 puanla 18. sırada bulunuyor.
Ligde 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 yenilgiyle hanesine 27 puan yazdıran Konyaspor ise 8. sırada yer alıyor.
İki ekip ligin ilk yarısında Necmi Kadıoğlu Stadı’nda karşı karşıya gelmiş ve mücadeleyi Konyaspor 4-0 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ümit Öztürk, Yusuf Bozdoğan, Cem Özbay.
Arabam.com Konyaspor: Sehic, Adil Demirbağ, Guilherme, Calvo, Ahmet Oğuz, Soner Dikmen, Endri Çekiçi, Michalak, Paz, Muric, Diouf.
İstanbulspor: Jensen, Duhan Aksu, Mehmet Yeşil, Duhaney, Okan Erdogan, Rroca, Ba, Muammer Sarıkaya, Lokilo, Ethemi, Eze.
- 17:31
- 17:33
- 17:23
- 17:24
- 17:13