Haber Giriş: 30 Nisan 2022 Cumartesi 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Konyaspor Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor
İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor.
Ligdeki son 2 maçını kazanan İttifak Holding Konyaspor 34 hafta sonunda 64 puanla 3. sırada yer aldı.
Ligde yaptığı son 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik alan VavaCars Fatih Karagümrük ise 34. haftayı 50 puanla 9. sırada tamamladı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı İttifak Holding Konyaspor, 4-1 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Fatih Karagümrük Konyaspor Süper Lig
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