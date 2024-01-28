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Spor
TRT HABER/AA 28.01.2024 14:09

Konyaspor Başakşehir'i ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, RAMS Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Konyaspor Başakşehir'i ağırlıyor

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, hakem Alper Akarsu yönetiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz... 

Konyaspor Başakşehir'i ağırlıyor

Ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi Fenerbahçe mağlubiyetiyle son bulan RAMS Başakşehir oynadığı 22 maçta topladığı 27 puanla haftaya 10. sırada giriyor.

Son 5 maçını kazanamayan TÜMOSAN Konyaspor ise topladığı 21 puanla 19. sırada yer alıyor.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Cikalleshi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Prip, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

13. dakikada ceza sahası içinde N'Zonzi'nin indirdiği topa yükselen Damjanovic'in kafa vuruşunda top direkten döndü.

14. dakikada yeşil beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Moreno'nun sol kanattan yerden ortasında Cikalleshi'nin üstünden atladığı topu önünde bulan Prip, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

25. dakikada N'Nzonzi'nin indirdiği topa hareketlenen Prip'in ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Volkan Babacan topu güçlükle çeldi.

34. dakikada Dubois'un pasında Deniz Türüç'ün kaleyi çaprazdan gören noktadan vuruşunda kaleci Deniz Ertaş, topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı yeşil beyazlıların 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Konyaspor: Deniz Ertaş, Damjanovic, Uğurcan Yazğılı, Metehan Mert, Guilherme, Soner Dikmen, N'Zonzi, Prip, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi

Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Opoku, Onur Ergün, Aleksic, Deniz Türüç, Berkay Aydoğmuş, Berkay Özcan, Piatek

Goller: Dk. 8, 14 Prip (TÜMOSAN Konyaspor)

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı

Hakemler: Alper Akarsu, İlker Takpak, Murat Temel

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