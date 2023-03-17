Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 16:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konferans Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. İşte eşleşmeler...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında çeyrek ve yarı final kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.
Çeyrek final maçları, 13 ve 20 Nisan'da yapılacak. Yarı final maçlarının 11 ve 18 Mayıs'ta yapılacağı turnuvanın finali, 7 Haziran'da Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
Lech Poznan (Polonya) - Fiorentina (İtalya)
Gent (Belçika) - West Ham United (İngiltere)
Anderlecht (Belçika) - AZ Alkmaar (Hollanda)
Basel (İsviçre) - Nice (Fransa)
Yarı final
Lech Poznan - Fiorentina / Basel - Nice
Gent - West Ham United / Anderlecht - AZ Alkmaar
Etiketler: UEFA Avrupa Konferans Ligi
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