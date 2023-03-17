Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında çeyrek ve yarı final kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Çeyrek final maçları, 13 ve 20 Nisan'da yapılacak. Yarı final maçlarının 11 ve 18 Mayıs'ta yapılacağı turnuvanın finali, 7 Haziran'da Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Lech Poznan (Polonya) - Fiorentina (İtalya)

Gent (Belçika) - West Ham United (İngiltere)

Anderlecht (Belçika) - AZ Alkmaar (Hollanda)

Basel (İsviçre) - Nice (Fransa)

Yarı final

Lech Poznan - Fiorentina / Basel - Nice

Gent - West Ham United / Anderlecht - AZ Alkmaar