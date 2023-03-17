A Milli Takım aday kadrosu belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde 25 Mart'ta deplasmanda Ermenistan ve 28 Mart'ta Hırvatistan ile Bursa'da oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04 formasın giyen Mehmet Can Aydın ve Süper Lig'de Ümraniyespor'da görev yapan Umut Nayir, ilk kez A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.
Mehmet Can Aydın, alt yaş kategorilerinde Almanya forması giyerken, A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.
Kaleciler: Altay Bayındır, Fehmi Mert Günok, Uğurcan Çakır
Defans: Mehmet Zeki Çelik, Onur Bulut, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Tayyip Talha Sanuç, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu
Orta saha/Forvet: Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz, Cengiz Ünder, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Mehmet Can Aydın, Orkun Kökçü, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Enes Ünal, Umut Nayir
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