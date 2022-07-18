Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 11:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Köln-Milan maçında aksiyon kamerası denendi
[Fotograf: AA]
Köln ile Milan kulüpleri arasındaki hazırlık maçında vücut kamerası denendi.
Almanya'nın Köln kentindeki RheinEnergie Stadı'nda "Telekom Kupası" adıyla oynanan hazırlık karşılaşmasında, futbol yayıncılığı adına yenilikçi bir deneme yapıldı.
İtalyan Sportitalia televizyonu, aksiyon kamerasıyla kaydedilen görüntüleri paylaştı, Maçı futbolcunun gözünden izleme imkanı tanıyan görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.
Start your day with that "Take it to the next level" feeling ????— 1. FC Cologne (@fckoeln_en) July 18, 2022
Here's how our goal against AC Milan looked from a perspective you're not used to seeing ???? #effzeh pic.twitter.com/8qGCv6PrFw
Etiketler: Almanya
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