TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 7. haftanın ilk maçında Kocaelispor, Tuzlaspor'u konuk etti.

TRT SPOR'dan yayımlanan maçı Kocaelispor, 55. dakikada Benhur Keser'in attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonuçla üst üste ikinci maçını kazanan Kocaelispor puanını 10'a çıkardı. Üst üste iki haftadır kazanamayan Tuzlaspor ise 11 puanda kaldı.