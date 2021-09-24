Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 22:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Kocaelispor tek golle kazandı
TFF 1. Lig'de 7. haftanın açılış maçında Kocaelispor, Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 7. haftanın ilk maçında Kocaelispor, Tuzlaspor'u konuk etti.
TRT SPOR'dan yayımlanan maçı Kocaelispor, 55. dakikada Benhur Keser'in attığı golle 1-0 kazandı.
Bu sonuçla üst üste ikinci maçını kazanan Kocaelispor puanını 10'a çıkardı. Üst üste iki haftadır kazanamayan Tuzlaspor ise 11 puanda kaldı.
Etiketler: Kocaeli TFF 1. Lig
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